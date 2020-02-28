В Екатеринбурге суд сократил арест айтишника Литреева на месяц
Сегодня, 18:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский областной суд не отпустил программиста Александра Литреева, задержанного с наркотиками, под домашний арест. При этом срок в СИЗО сокращен на месяц, айтишник пробудет там до 23 марта, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Защита Литреева настаивала на том, что он не сбежит из Екатеринбурга. Адвокат Бушмаков предоставил суду документ о задатке за съемное жилье, а также положительные характеристики со школы и работы программиста. Сам Литреев свою вину полностью признал и теперь сотрудничает со следствием.
Напомним, Александра Литреева задержали вечером 23 февраля возле гостиницы. В ходе обыска у него в носке обнаружены две таблетки экстази.
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