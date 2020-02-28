В Екатеринбурге суд сократил арест айтишника Литреева на месяц

Защита Литреева настаивала на том, что он не сбежит из Екатеринбурга. Адвокат Бушмаков предоставил суду документ о задатке за съемное жилье, а также положительные характеристики со школы и работы программиста. Сам Литреев свою вину полностью признал и теперь сотрудничает со следствием.