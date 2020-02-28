В Китае почти 46% зараженных коронавирусом выздоровели

Согласно последним данным, количество подтвержденных случаев заражения достигло свыше 78 тысяч человек, из них более 36 тысяч вылечились и были выписаны из больниц. От общего числа заболевших выздоровели 45,8%. На данный момент в больницах находится около 40 тысяч человек.

С момента начала эпидемии по всему Китаю, не считая провинции Хубэй, было зарегистрировано 12 910 случаев заражения. 106 человек погибли. В провинции Хубэй выявили 65 914 случаев заражения, из них 2682 человека скончались.

Количество заразившихся в Китае снижается, за последние сутки в стране было выявлено 327 случаев заражения.