В Нижнем Тагиле парад в честь Дня Победы будут транслировать на светодиодных экранах

По его словам, мероприятие требует зрелищности, а многие люди, ждущие в колоннах начала движения манифестации, не видят прохождение военной техники и расчетов. В связи с этим мэр предложил поставить дополнительные светодиодные экраны для трансляции.

По информации начальника отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олега Сараева, на сегодняшний день планируется, что в праздничном параде пройдут 13 расчетов. Это бойцы ракетной дивизии, отряды спецназа и ОМОНа, сотрудники ППС, ГУФСИН и спасатели.

Также в это число вошли расчеты ветеранов ВДВ и погранвойск, ученики школ № 21 и 13 и клуба юных моряков. На участие в параде приглашены кадеты из ЗАТО Свободный. Кроме того, есть вероятность, что к мероприятию присоединятся военнослужащие учебного центра из Елани.