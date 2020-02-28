В Нижнем Тагиле жители Вагонки поддержали проект благоустройства Пихтовых гор

В проект благоустройства площади входит замена облицовки постамента танка Т-72, ремонт лестниц и подпорных стенок, а также создание пешеходной зоны между улицами Парковая и Максарева с освещением, газонами и цветниками.

Проект по созданию лесопарка «Пихтовые горы» на площади 25,5 га предусматривает требование законодательства РФ по защите лесов. В связи с этим естественный рельеф парка не будет нарушен, а зоны отдыха и прогулок обустроят уже на существующих площадках. Три главных тропы будут отсыпаны песчано-щебеночной смесью, вдоль них установят скамейки, урны и столбы освещения. Вдоль улиц Пихтовая и Парковая и Максарева разместят спортивные площадки, поле для мини-футбола, скейт-парк, и игровые зоны для детей.