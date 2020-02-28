В уральской школе из-за отсутствия мест дети учатся в коридорах и актовом зале
Ученики школы в Косулино под Екатеринбургом учатся в коридорах и актовом зале из-за отсутствия места, сообщает Ура.ру.
По словам председателя родительского комитета школы в Косулино Ксении Есиповой, здание единственной школы в селе переполнено. Для обучения детей недостаточно места.
На данный момент учебное заведение принимает 960 детей, вместо 450. Для его разгрузки требуется построить здание, которое вместит не менее тысячи учеников.
Построить новую школу планировалось в 2015 году, но выделенное под строительство место оказалось в собственности у четырех человек. Строительство не было начато. Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов рассказал, что прежних руководителей округа осудили за взятку. Директора школы также обвиняют в мошенничестве за получение зарплаты за пятерых человек. С 2016 по 2018 года женщина оформила несколько трудовых договоров со своими знакомыми, но зарплату получала сама.
Региональным чиновникам о проблеме известно, но решить ее они не могут из-за отсутствия финансирования. Родители выходили на митинги, после которых Министерство образования региона пообещало взять ситуацию под контроль.