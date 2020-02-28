В уральской школе из-за отсутствия мест дети учатся в коридорах и актовом зале

Построить новую школу планировалось в 2015 году, но выделенное под строительство место оказалось в собственности у четырех человек. Строительство не было начато. Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов рассказал, что прежних руководителей округа осудили за взятку. Директора школы также обвиняют в мошенничестве за получение зарплаты за пятерых человек. С 2016 по 2018 года женщина оформила несколько трудовых договоров со своими знакомыми, но зарплату получала сама.