ВОЗ одобрила агрессивные методы России по предупреждению распространения коронавируса

Гебрейесус назвал несколько стран, в которых за последние две недели не выявлено ни одного случая заражения вирусом. Среди них — Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам и Россия. По его словам, они принимают агрессивные меры по предупреждению распространения заболевания, но они эффективны.

Глава ВОЗ отметил, что это не гарантирует отсутствия вспышек вируса в странах в будущем. Он привел в качестве примера Финляндию и Швецию, в которых уже зарегистрированы первые случаи заражения.

27 февраля ВОЗ предупредила о возможном выходе ситуации с распространением вируса из-под контроля. Такое может случиться, если страны, где зарегистрированы случаи заражения, не будут принимать меры по сдерживанию распространения.