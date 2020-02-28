ВОЗ одобрила агрессивные методы России по предупреждению распространения коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус одобряет агрессивный подход России и нескольких других стран к борьбе с коронавирусом, сообщает РБК.
Гебрейесус назвал несколько стран, в которых за последние две недели не выявлено ни одного случая заражения вирусом. Среди них — Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам и Россия. По его словам, они принимают агрессивные меры по предупреждению распространения заболевания, но они эффективны.
Глава ВОЗ отметил, что это не гарантирует отсутствия вспышек вируса в странах в будущем. Он привел в качестве примера Финляндию и Швецию, в которых уже зарегистрированы первые случаи заражения.
27 февраля ВОЗ предупредила о возможном выходе ситуации с распространением вируса из-под контроля. Такое может случиться, если страны, где зарегистрированы случаи заражения, не будут принимать меры по сдерживанию распространения.
По последним данным, во всем мире зарегистрировано около 83 тысяч случаев заражения вирусом. Из них 2,8 тысячи человек скончались, более 33,2 тысяч — выздоровели. Кроме Китая, где началась вспышка вируса, случаи заболевания зарегистрированы более чем в 50 странах мира.