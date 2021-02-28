Экс-полицейский с наркотиками и свидание в метро. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге две мужчин решили устроить свидание в вагоне метрополитена. Местные жители принесли столик, разлили шампанское, подарили девушками цветы и раздавали шоколад пассажирам. Молодые люди отметили, что из-за распития алкоголя в общественном месте к ним подходил охранник, но они показали, что шампанское безалкогольное. К увиденному пассажиры отнеслись позитивно. Они улыбались и хлопали в ладоши.
В Екатеринбурге суд оправдал обвиняемого в насилии над семилетней девочкой 17-летнего подростка. Девочка посещала частный детский сад. В сентябре 2019 года она рассказала маме, что не хочет туда ходить, потому что к ней пристает сын владелицы учебного заведения. В результате родительница обратилась с заявлением в полицию, после дело было передано в суд. Молодого человека обвиняли по части 4 статьи 132, но 24 февраля 2021 года суд полностью оправдал несовершеннолетнего подростка. Родители потерпевшей намерены оспорить решение.
Бывший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков хранил в своем подвале в Екатеринбурге четыре килограмма метамфетамина. В результате старший лейтенант полиции был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Теперь подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
В Нижнем Тагиле, в первые дни марта, прогнозируется снег, ветер и морозы до -20 градусов. 1 марта днем температура воздуха не поднимется выше -15 градусов, а ночью возможен мороз до -20. Во вторник, 2 марта, будет переменная облачность с небольшими осадками в середине дня. Ветер до девяти метров в секунду. 3 марта прогнозируется потепление до -4 градусов, ночью до -11 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.