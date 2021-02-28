Экс-полицейский с наркотиками и свидание в метро. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге суд оправдал обвиняемого в насилии над семилетней девочкой 17-летнего подростка. Девочка посещала частный детский сад. В сентябре 2019 года она рассказала маме, что не хочет туда ходить, потому что к ней пристает сын владелицы учебного заведения. В результате родительница обратилась с заявлением в полицию, после дело было передано в суд. Молодого человека обвиняли по части 4 статьи 132, но 24 февраля 2021 года суд полностью оправдал несовершеннолетнего подростка. Родители потерпевшей намерены оспорить решение.