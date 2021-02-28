ИП создаст рекламу тагильского туризма для авиажурналов на бортах УрФО

Начальная цена контракта составила 911,2 тысячи рублей. Участники могли подавать заявки с 12 по 24 февраля. Аукцион в электронной форме состоялся 25 февраля. На конкурс заявилось три участника, один из которых не соответствовал требованиям. Победителем был выбран участник ИП Лабза Т.А., второй номер у ООО «Интерстар».