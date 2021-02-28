ИП создаст рекламу тагильского туризма для авиажурналов на бортах УрФО

ИП создаст рекламу тагильского туризма для авиажурналов на бортах УрФО

Сегодня, 11:50ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Публикации о туристической привлекательности Нижнего Тагила появятся в бортовых журналах авиакомпаний. МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» определило победителей конкурсной закупки.

Начальная цена контракта составила 911,2 тысячи рублей. Участники могли подавать заявки с 12 по 24 февраля. Аукцион в электронной форме состоялся 25 февраля. На конкурс заявилось три участника, один из которых не соответствовал требованиям. Победителем был выбран участник ИП Лабза Т.А., второй номер у ООО «Интерстар».

Напомним, согласно техзаданию, условиями оказания услуг является предпечатная подготовка и размещение в бортовых журналах авиакомпаний информационного материала, направленного на развитие туристического потенциала города Нижний Тагил. Нужно будет разработать рекламный макет, обеспечить подготовку и размещение по крайней мере девяти публикаций в бортовых журналах авиакомпаний с апреля по декабрь 2021 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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