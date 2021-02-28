Коров на ферме в Лесном признали бракованными и заменят на молодых телок

Сотрудник фермы в Лесном, на которую пожаловались за жестокое обращение с животными, рассказал, что коров будут вывозить. Владелец опроверг эту информацию, а в Минагропрома рассказали, что замена части скота — это нормально.

Работник фермы сообщил, что коров собираются вывозить, а сотрудники могут остаться без работы. По его словам, машины для погрузки животных уже приехали. Коров, которых будут вывозить, пометили красной краской. Сейчас ферму закрывают на замок, чтобы никто не мог войти. Возможно, вообще закроют и тогда не знаю, где мы будем работать, рассказал E1 сотрудник фермы. Собственник слухи о закрытии опроверг и рассказал, что в интернете много «лживых слухов». Он добавил, что в настоящий момент отдалбливается и вывозится замерзший навоз. В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка объяснили, что ситуация, когда 25-30% происходит плановая замена скота. На предприятии была сделана выбраковка под контролем министерства. Коров заменят на молодых телок, рассказали в Минагропрома. Напомним, жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с животными из-за антисанитарных условий в хлеву. Выяснилось, что коровы не получают еды и питья, а также они лежат в собственном навозе. Был определен арендатор помещений — ФГУСП «Совхоз „Таежный“», на данный момент предприятие проходит процедуру банкротства. Власти Лесного проверят ферму из-за жалобы жителей на жестокое обращение с животными

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