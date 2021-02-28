Лекарство для лечения тромбоза и инфаркта на 1,7 млн закупят в Нижнем Тагиле

ГАУЗ СО «Городская больница № 4» объявила конкурс по поиску поставщика лекарственных препаратов, в том числе раствора для инъекций «ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ» применяется при лечении тромбоза, стенокардии и инфаркта миокарда. Исполнитель должен обеспечить поставку раствора для инъекций в количестве 10 тысяч доз в аптеку городской больницы № 4, расположенную по улице Солнечная, дом 1. Отмечается, что поставки осуществляются партиями по заявке больницы в течение пяти дней со дня получения. Договор будет действовать 15 ноября 2021 года. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 9 марта. Начальная цена договора составляет 1,7 миллиона рублей. Напомним, в феврале этого года городская больница № 1 объявила конкурс на 5,4 млн рублей по поиску поставщика лекарственного препарата «Фавипиравир», который применяется в том числе для лечения от коронавируса.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter