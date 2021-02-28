Лекарство от артрита обойдётся инфекционной больнице Нижнего Тагила в 10,1 млн рублей

Заявку на участие можно подать до 26 февраля, аукцион проведут 1 марта 2021.
«Тофацитиниб» используется для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита и язвенного колита.
Медикаменты поставляются партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 1 июня 2021 года. Срок исполнения заявки — не более пяти рабочих дней.
Напомним, городская инфекционная больница в феврале искала поставщика медикаментов на 13,8 миллионов рублей. В перечень поставляемых препаратов входил «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства.