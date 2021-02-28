Лекарство от артрита обойдётся инфекционной больнице Нижнего Тагила в 10,1 млн рублей

Лекарство от артрита обойдётся инфекционной больнице Нижнего Тагила в 10,1 млн рублей

Сегодня, 21:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Городская инфекционная больница Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску поставщика лекарственного препарата «Тофацитиниб». Начальная цена составляет 10,1 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявку на участие можно подать до 26 февраля, аукцион проведут 1 марта 2021.

«Тофацитиниб» используется для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита и язвенного колита.

Медикаменты поставляются партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 1 июня 2021 года. Срок исполнения заявки — не более пяти рабочих дней.

Напомним, городская инфекционная больница в феврале искала поставщика медикаментов на 13,8 миллионов рублей. В перечень поставляемых препаратов входил «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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