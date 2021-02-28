Медикаменты на 3,4 миллиона рублей поступят в инфекционную больницу Нижнего Тагила

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 15 марта, в последний день конкурса подведут итоги закупки.
В перечень поставляемых лекарств входят антибактериальные, противовирусные, гормональные препараты для системного использования, а также препараты для лечения заболеваний сердца, анестетики и миорелаксанты.
Медикаменты должны быть поставлены и разгружены по адресу улица Сульфатная, 4. Поставка осуществляется со дня заключения договора до 31 декабря 2021 года, по заявкам больницы в течение пяти дней с момента получения заявки.
Напомним, в феврале этого года городская инфекционная больница искала поставщика медикаментов на 13,8 миллиона рублей. В октябре 2020 года инфекционной больнице требовалось за 4 миллиона поставить антибиотики, при этом в список препаратов входил «Азитромицин», который может назначаться при лечении COVID-19.