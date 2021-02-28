Медикаменты на 3,4 миллиона рублей поступят в инфекционную больницу Нижнего Тагила

Напомним, в феврале этого года городская инфекционная больница искала поставщика медикаментов на 13,8 миллиона рублей. В октябре 2020 года инфекционной больнице требовалось за 4 миллиона поставить антибиотики, при этом в список препаратов входил «Азитромицин», который может назначаться при лечении COVID-19.