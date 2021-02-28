Свидание в вагоне метро устроили жители Екатеринбурга и попали на видео

В какой-то момент к мужчинам подошли сотрудники охраны и предупредили, что распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено.
Мы им объяснили, что шампанское безалкогольное, они посмеялись и ушли, передает E1 слова Тимура, устроившего акцию.
Представительницам прекрасного пола молодые люди дарили цветы. Организатора отметили, что люди позитивно отнеслись к мероприятию — некоторые аплодировали и снимали на телефон.
Напомним, 28 января сообщалось, как Тимур с товарищем перегородили полосу на мосту в центре Екатеринбурга красным автомобилем BMW. Они достали стол, налили чай и начали играть в шахматы.