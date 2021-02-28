Выбран подрядчик для содержания в чистоте семи скверов и парков в Нижнем Тагиле

Выбран подрядчик для содержания в чистоте семи скверов и парков в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» объявило, кто будет оказывать услуги по содержанию общественных территорий. Максимальная цена контракта составила 2,8 млн рублей.

Аукцион в электронной форме состоялся 25 февраля 2021, где победителем выбрали ООО «КОМАВТОТРАНС».

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обслуживать территории в соответствии с муниципальным контрактом в летний и зимний периоды. В частности, к зимнему содержанию относится очистка площадок, тротуаров, ступеней, парковок от снега, посыпка противогололедным материалом. В летний период потребуется подметание, очистка газонов, выкашивание газонокосилкой, вырезка порослей деревьев.

В порядок по документации надо привести общественные территории:

ТОС «Пограничный» в районе улицы Брусничная «Центр семейного отдыха»; Сквер у памятника горнякам на Руднике им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны по улицам Ульяновская — Кольцова; Территория у памятного Камня Героям Гражданской войны 1918 года по Черноисточинскому шоссе в районе школы № 90; Сквер по улице Быкова, 18; Парковая зона «Муринские пруды» — улица А. З. Смелянского; Площадь около здания по улице Зари, 21; Общественная территория в границах улиц Салтыкова Щедрина, Котовского, Калинина.

Срок оказания услуг считается с момента заключения муниципального контракта по 30 июня. Акарицидная обработка территорий должна быть проведена при благоприятных погодных условиях в период с 16 апреля по 25 мая 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2022 году будут благоустроены две общественные территории Дзержинского района. Это участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари на нечетной стороне и лесопарковая зона «Пихтовые горы».

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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