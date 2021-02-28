Выбран подрядчик для содержания в чистоте семи скверов и парков в Нижнем Тагиле

ТОС «Пограничный» в районе улицы Брусничная «Центр семейного отдыха»; Сквер у памятника горнякам на Руднике им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны по улицам Ульяновская — Кольцова; Территория у памятного Камня Героям Гражданской войны 1918 года по Черноисточинскому шоссе в районе школы № 90; Сквер по улице Быкова, 18; Парковая зона «Муринские пруды» — улица А. З. Смелянского; Площадь около здания по улице Зари, 21; Общественная территория в границах улиц Салтыкова Щедрина, Котовского, Калинина.