Андрей Нечаев: Инфляция может достигнуть 20% вслед за ростом ставки ЦБ

Как отметил Андрей Нечаев в интервью NEWS.ru, теперь россиянам будет недоступно ипотечное кредитование и другие виды займов, а инфляция может даже составить более 20%, так как данный вопрос еще не закрыт, в будущем санкции против России могут еще больше ужесточиться.