Финансовые операции с активами Центробанка России попали под запрет в странах ЕС

Это касается любых юридических лиц, действующим от имени или по поручению Центробанка РФ. Однако отдельные транзакции, если они в интересах стран Евросоюза или его союзников, не отвергаются. Например, если иностранная компания имеет свои филиалы в России. Правда, чтобы получить разрешение на финансовые расчеты, организация должна его согласовать.