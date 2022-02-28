Финансовые операции с активами Центробанка России попали под запрет в странах ЕС

Страны Европейского Союза хотят парализовать доступ главного банка России к своим активам и финансовым резервам за границей. Операции управления ими запрещаются, говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС 28 февраля.
Это касается любых юридических лиц, действующим от имени или по поручению Центробанка РФ. Однако отдельные транзакции, если они в интересах стран Евросоюза или его союзников, не отвергаются. Например, если иностранная компания имеет свои филиалы в России. Правда, чтобы получить разрешение на финансовые расчеты, организация должна его согласовать.
Впервые о таком виде санкций в отношении Центробанка заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это связано с военной спецоперацией России на Украине, в которой также участвуют силовики Донецкой и Луганской народных республик.
На фоне этих событий за 1 доллар на рынке Forex дают уже около 113,5 рублей, а за евро — 127 рублей. По данным Блумберг, это абсолютный исторический максимум.