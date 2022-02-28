Глава ВЦИОМ Валерий Федоров дал прогноз по влиянию санкций на богатых и бедных

К первой из них Валерий Федоров отнес «Высший класс», составляющий только полпроцента от всего населения России. Это люди, которые могут себе позволить доставку еды из премиального гастронома «Глобус Гурмэ», имеют свою прислугу, в том числе и личных поваров. А все потребление и активы у них долларизованы. Если автомобиль, то Bentley или Rolls-Royce. На отдых они выезжают на Сен-Барте или в Куршавель. Влияние санкций по прогнозу среднее. Под ударом могут оказаться вид на жительство и активы за границей, личные самолёты и другое имущество.