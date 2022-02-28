Глава ВЦИОМ Валерий Федоров дал прогноз по влиянию санкций на богатых и бедных

По мнению эксперта, ограничительные меры со стороны Евросоюза коснутся в России каждого. Поэтому сейчас важно понимание того, как введенные санкции ударят. Кто из граждан пострадает в большей степени, а кто в меньшей.
Чтобы сделать объективный вывод, аналитик разделяет общество на подкатегории. Всего их получилось шесть.
К первой из них Валерий Федоров отнес «Высший класс», составляющий только полпроцента от всего населения России. Это люди, которые могут себе позволить доставку еды из премиального гастронома «Глобус Гурмэ», имеют свою прислугу, в том числе и личных поваров. А все потребление и активы у них долларизованы. Если автомобиль, то Bentley или Rolls-Royce. На отдых они выезжают на Сен-Барте или в Куршавель. Влияние санкций по прогнозу среднее. Под ударом могут оказаться вид на жительство и активы за границей, личные самолёты и другое имущество.
На втором месте «Верхний средний класс», или примерно 4,5% россиян. Это, как правило, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, которые пользуются услугами доставки продуктов от «Азбуки вкуса». Одну часть своих доходов они держат в рублях, а другую в долларах. При этом у них есть свое жилье в виде квартиры или загородного дома. К этому прилагается автомобиль марки BMW или Mercedes, также отдых в Европе и экзотических странах. Периодичность выездов туда — один-два раза в год. Но в последнее время — реже. Влияние санкций будет очень высоким.
Инфляция, удорожание импорта, закрыт выезд в Европу, исчезает перспектива «спокойной и сытой старости, отмечается в исследовании.
Третья позиция списка у подкатегории «Средний средний класс», это около 15% граждан России.
Сюда Валерий Федоров отнес всех тех, кто посещает торговые сети «Перекрёсток», «Лента», «Метро». У кого доходы в рублях и кто при этом является потребителем многих импортных товаров. В гараже у таких россиян, как правило, один или два автомобиля. Предполагаемые марки — Hyundai или Kia. Раньше представители среднего класса отдыхали в Турции или Египте. Однако в последнее время «прозябают» в Крыму и на Кавказе. Влияние санкций в этой категории по прогнозу тоже высокое. Из негативов глава ВЦИОМ выделяет инфляцию, экономический кризис, отсутствие перспектив продвижения по карьерной лестнице и даже риск снижения доходов.
«Нижний средний класс», примерное 30% населения, находится на четвертом месте.
«Ашан»/«Пятёрочка» — все доходы в рублях — потребкредиты — мечта об ипотеке — Лада или китайские машины — отдых в Турции или Египте раз в три-пять лет, в остальное время у родственников/знакомых по России. Влияние санкций: среднее (инфляция, экономический кризис), комментирует автор исследования.
Предпоследнее пятое место занимает «Низший класс» (примерно 40% населения). Его представители затариваются в магазинах дешевых продуктов. Все питание у них, в основном, домашнее, а доходы в рублях. Они нередко берут микрокредиты, содержат свой огород и занимают деньги у родственников. У них же проводят отдых на даче или в гостях. Влияние санкций по прогнозу низкое. Это связано с низким и слабо связанным с импортом уровнем потребления.
И, наконец, на шестом месте «Андеркласс». Это 10% населения, проживающих за чертой бедности. Им без разницы чем питаться и как зарабатывать на жизнь. У многих нет своего жилья, не говоря уже об автомобиле. Они нередко нуждаются в помощи благотворителей и отдых на морях для них недоступен. Живут такие люди впроголодь и не знают собственного счастья. Европейские санкции по ним не ударят — точно, подводит глава ВЦИОМ итог на своей странице в соцсети Facebook.