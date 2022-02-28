Коллектив тагильской школы № 9 выразил соболезнования семье погибшей учительницы

Погибшая под колесами авто учительница в Тагиле работала в школе № 9

Погибшая 26 февраля учительница из Нижнего Тагила работала в школе № 9. Коллектив учреждения выразил соболезнования семье Эльнары Мамедовой. Ей было всего 27 лет.

Преподавательница поступила в 1 класс в 2001 году. Она окончила 11 классов, а потом выбрала профессию учителя. Одноклассники хорошо отзываются об Эльнаре — искренняя, чуткая, добрая, как говорили ребята, «Эля у нас — настоящий человек», сообщают в школе. Эльнара Анатольевна пришла работать в школу учителем английского языка в сентябре 2017 года. Всегда стремилась к профессиональному росту, не боялась много трудиться, продолжала учебу и получала высшее образование, очень ответственно относилась к делу, добавили в школе. Фото: школа №9 Напомним, ДТП произошло вечером 26 февраля. Автомобиль инкассаторов сбил молодую тагильчанку на улице Ильича. Девушка переходила дорогу по переходу. Она была доставлена в больницу, но скончалась. Учительница погибла в Тагиле после ДТП с инкассаторским авто на пешеходном переходе

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