Медики Красноуральской больницы добились компенсации за работу с ВИЧ-больными

7 работниц клинико-диагностической лаборатории Красноуральской городской больницы обратились в прокуратуру из-за нарушения их трудовых прав. Несмотря на то, что они регулярно работали с материалами, содержащими вирус иммунодефицита, женщинам доплачивали 8% к окладу, а не 60%, как того требует приказ областного Минздрава.
Прокуратурой был подан иск с требованием взыскать с больницы компенсационные выплаты за 2019–2020 год, а также возместить моральный вред в размере 15 тысяч рублей каждому из семи врачей. Однако суд первой инстанции иск не удовлетворил, сославшись на то, что у КГУ нет лицензии на подобные исследования, и анализы для диагностика ВИЧ отправляются в другое лечебное заведение.
Это решение было обжаловано в областном суде, где истцы представили доказательства того, что в спорный период они делали анализы крови пациентов ВИЧ-кабинета медицинского учреждения, в том числе и у тех, кому диагноз иммунодефицита был поставлен ранее. Областной суд принял это во внимание и отменил решение суда первой инстанции. Теперь КГУ обязана выплатить женщинам-врачам компенсацию в размере 60% от оклада за каждый месяц работы с ВИЧ-больными, а также моральный ущерб — по 10 тысяч каждой, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.