Медики Красноуральской больницы добились компенсации за работу с ВИЧ-больными

Это решение было обжаловано в областном суде, где истцы представили доказательства того, что в спорный период они делали анализы крови пациентов ВИЧ-кабинета медицинского учреждения, в том числе и у тех, кому диагноз иммунодефицита был поставлен ранее. Областной суд принял это во внимание и отменил решение суда первой инстанции. Теперь КГУ обязана выплатить женщинам-врачам компенсацию в размере 60% от оклада за каждый месяц работы с ВИЧ-больными, а также моральный ущерб — по 10 тысяч каждой, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.