Мужчина с деревянным распятием на плечах прогулялся по центру Екатеринбурга

По словам очевидцев, екатеринбуржец выглядел эпатажно. Ноги у него были выкрашены в кислотный желтый цвет, а спина, шея, лицо и живот — в синий.
Свои бедра и мужчина обернул куском ткани. И в таком виде шел пешком в сторону Площади 1905 года, взвалив себе на плечи сколоченный из досок крест.
Полуобнаженную фигуру на тротуаре заметили полицейские. Они остановили прохожего и отвезли в отдел МВД, сообщают «Вечерние ведомости».
Ранее в Екатеринбурге состоялось несколько не согласованных с властями пикетов, в ходе которых силовики задерживали протестующих против военной специальной операции России на Украине.
В настоящее время боевые действия продолжаются. Армейские подразделения РФ наступают на позиции ВСУ, а также националистических батальонов. С обеих сторон есть жертвы, передают федеральные информационные агентства.