Мужчина с деревянным распятием на плечах прогулялся по центру Екатеринбурга

Полуобнаженного мужчину с крестом задержали в Екатеринбурге

Вечером 27 февраля в Екатеринбурге задержали молодого мужчину. Он был выкрашен в синий и желтый цвета, и нес на своих плечах деревянный крест.

По словам очевидцев, екатеринбуржец выглядел эпатажно. Ноги у него были выкрашены в кислотный желтый цвет, а спина, шея, лицо и живот — в синий. Свои бедра и мужчина обернул куском ткани. И в таком виде шел пешком в сторону Площади 1905 года, взвалив себе на плечи сколоченный из досок крест. Полуобнаженную фигуру на тротуаре заметили полицейские. Они остановили прохожего и отвезли в отдел МВД, сообщают «Вечерние ведомости». Более 50 екатеринбуржцев задержаны за незаконные митинги против военных действий Ранее в Екатеринбурге состоялось несколько не согласованных с властями пикетов, в ходе которых силовики задерживали протестующих против военной специальной операции России на Украине. В настоящее время боевые действия продолжаются. Армейские подразделения РФ наступают на позиции ВСУ, а также националистических батальонов. С обеих сторон есть жертвы, передают федеральные информационные агентства.

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