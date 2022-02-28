ПЦБК приступил к реализации второго этапа проекта «Сила бумаги»

Главная задача второго этапа модернизации БДМ-2 – увеличение выпуска высококачественной целлюлозной бумаги с 127 тыс. до 146 тыс. тонн в год, то есть на 15%. Скорость выхода бумажного полотна будет увеличена с 585 до 672 метров в минуту. В планах - также строительство нового РПО, что вкупе позволит ПЦБК дополнительно перерабатывать 200 тыс. тонн макулатуры ежегодно. Объем инвестиций в модернизацию и новое строительство РПО превысит более двух миллиардов рублей.