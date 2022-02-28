ПЦБК приступил к реализации второго этапа проекта «Сила бумаги»

В рамках модернизации будет увеличен выпуск бумаги для гофрирования на 15%, также построен новый размольно-подготовительный отдел (РПО), который обеспечит макулатурной массой КДМ-1 и БДМ-2 при последующих модернизациях, пишет properm.ru.
Первый этап модернизации БДМ-2, которая выпускает бумагу для гофрирования, завершился в 2020 году, стоимость оборудования и работ составила более миллиарда рублей. По итогу удалось добиться увеличения производительности машины на 45%, с 87,5 тыс. до 127 тыс. тонн в год. Годом ранее был реализован проект «Сила картона» по обновлению механизмов машины КДМ-1.
Главная задача второго этапа модернизации БДМ-2 – увеличение выпуска высококачественной целлюлозной бумаги с 127 тыс. до 146 тыс. тонн в год, то есть на 15%. Скорость выхода бумажного полотна будет увеличена с 585 до 672 метров в минуту. В планах - также строительство нового РПО, что вкупе позволит ПЦБК дополнительно перерабатывать 200 тыс. тонн макулатуры ежегодно. Объем инвестиций в модернизацию и новое строительство РПО превысит более двух миллиардов рублей.
Руководитель проекта «Сила бумаги 2.0», заместитель директора по производству и развитию ГП «ПЦБК» Дмитрий Мандрыгин рассказал, что перед началом модернизации был проведен аудит производства совместно с европейскими компаниями.
«В проекте будем использовать оборудование от ведущих мировых производителей области ЦБП из Австрии, Франции, Италии, Словении, Китая», - отметил он.
Второй этап «Силы бумаги» включает 11 локальных проектов, которые уже находятся в работе. Все работы планируется завершить в 2023 году. С реализацией инвестпроекта увеличится выпуск бумажной продукции и снизится нагрузка на экологию.
«Реализовав инвестпроекты «Сила картона» и «Сила бумаги», наше предприятие снизило потребление водных ресурсов на 65%. Новый этап модернизации БДМ-2 вновь позволит уменьшить объем потребления электроэнергии, воды и пара на тонну продукции», - говорит генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков.