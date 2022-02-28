РАТМ Холдинг: Таран не может отвечать за прошлые действия своих партнеров

Пресс-служба РАТМ Холдинга заявила, что руководитель компании Эдуард Таран не может нести ответственность за действия, не связанные с его бизнесом, совершенные партнерами или сотрудниками.

Это касается ситуации с обсуждением его причастности к делу о взятках, в котором фигурирует бывший прокурор Новосибирской области и экс-зампрокурора. Как сообщает Континент Сибирь Online, с делом прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и зампрокурора Андрея Турбина связывают главу распределительного центра плодоовощной продукции ООО “Мандарин” Сергея Белоуса и бизнесмена Олега Ярового, которые являются партнерами Эдуарда Тарана. Об их отношениях дала исчерпывающий ответ пресс-служба РАТМ Холдинга. Там отметили, что Олег Яровой никогда не руководил АО “Завод “Экран” (входит в актив РАТМ Холдинга). Ранее об этом писали в средствах массовой информации. В 2011 году в компании приняли стратегию увеличения производственных мощностей, которая в перспективе должна была привести к росту выпускаемой заводом стеклотары для алкоголя. В связи с долгосрочными целями в совет директоров предприятия в качестве независимого члена пригласили Ярового. Но в 2019 году он покинул совет директоров компании. Кроме этого, Яровой и Таран входят в число учредителей ООО “Сибирские просторы”. Компания вложила собственные средства в развитие межрегионального агропромышленного распределительного центра «Мандарин». На сегодняшний день у распредцентра шесть собственников, которые не зависят друг от друга. В их число входит Сергей Белоус. В пресс-службе РАТМ Холдинга подчеркнули, что глава компании не может нести ответственность за действия партнеров или сотрудников, которые не имеют отношения к его бизнесу. При этом там назвали обсуждение учредителей с позиции причастности к схемам сомнительного характера сознательным и грубым искажением фактов, которые против всякой логики подгоняются таким образом, чтобы сформировать определенное мнение о персоне или компании. Распределительный центр “Мандарин” был введен в эксплуатацию три года назад, в 2019 году. Владимир Фалилеев работал в должности прокурора Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. Андрей Турбин поступил на службу в органы прокуратуры в 1982 году. В 2018 году Турбин покинул пост зампрокурора Новосибирской области. При этом распределительный центр “Мандарин” и ООО “Сибирские просторы” не входят в число активов РАТМ Холдинга. Глава компании Эдуард Таран никогда не занимался управлением МАРЦ и использует его в качестве объекта личных инвестиций. Других совместных проектов у Белоуса, Ярового и Тарана нет. В пресс-службе РАТМ Холдинга уточнили, что глава компании Эдуард Таран не считает возможным комментировать ситуацию, которая находится в фокусе правоохранителей. Однако он надеется, что сотрудники правоохранительных органов дадут ситуации правильную оценку.

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