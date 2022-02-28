Три тысячи нарушений правил перевозки детей выявлено в Свердловской области

Три тысячи нарушений правил перевозки детей выявлено в Свердловской области
Три тысячи нарушений правил перевозки детей выявлено в Свердловской области
Сегодня, 17:15ОбществоФото: Пресс-служба областного ГИБДД
Почти 3 тысячи нарушений правил перевозки детей автомобилистами выявили сотрудники ГИБДД Свердловской области за два месяца 2022 года.

Рейды, направленные на выявление водителей, которые перевозят детей с нарушением ПДД, регулярно проводятся рядом со школами, больницами и детскими садами. Нередко водители, несмотря на наличие детей в автомобиле, совершают грубые нарушения правил дорожного движения: выезжают на встречную полосу, совершают опасные обгоны и резкие маневры, перевозят детей без кресел. За два месяца этого года в регионе произошло 22 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых трое из них погибли, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

Так, 28 января на 315 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» водитель Сhevrolet выехал на встречку и влетел в грузовик DAF, в результате чего погиб, а его пассажиры — женщина и трое их детей — были госпитализированы в больницу, где одномесячный ребенок скончался. Как было установлено, никто из пассажиров не был пристегнут, детские кресла не использовались.

За отсутствие или неиспользование детских кресел полагается штраф в размере трех тысяч рублей. Детей старше семи лет разрешается перевозить на задних сиденьях автомобилей с использованием ремней безопасности. На переднем сидение такое разрешено только с 12 лет, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

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