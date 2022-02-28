Три тысячи нарушений правил перевозки детей выявлено в Свердловской области

Рейды, направленные на выявление водителей, которые перевозят детей с нарушением ПДД, регулярно проводятся рядом со школами, больницами и детскими садами. Нередко водители, несмотря на наличие детей в автомобиле, совершают грубые нарушения правил дорожного движения: выезжают на встречную полосу, совершают опасные обгоны и резкие маневры, перевозят детей без кресел. За два месяца этого года в регионе произошло 22 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых трое из них погибли, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.