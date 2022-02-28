Врачи-педиатры заявили о неготовности отказаться от гомеопатии

Дети заболевают респираторными вирусными заболеваниями чаще взрослых — в среднем до шести-семи раз в год.

Частое применение противовирусных и других препаратов может привести к непредсказуемым последствиям для организма юных пациентов, поэтому врачи-педиатры не готовы отказаться от назначения гомеопатических средств на основе природных компонентов. Как пишет newsnn.ru, о гомеопатических препаратах говорилось в телепередаче доктора Александра Мясникова. Эти средства применяются во многих странах мира для лечения и профилактики ОРВИ на ранних стадиях. Конечно, использовать нужно те гомеопатические препараты, которые официально зарегистрированы и получили сертификат GMP. Эти документы можно спросить у фармацевта в аптеке. Кроме того, имеет значение срок практического применения средства и международный опыт — это важный показатель действенности и безопасности. Известный россиянам препарат «Оциллококцинум», например, официально назначается и рекомендуется, согласно его инструкции, любым медицинским специалистом. Он стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, не оказывая иммунотоксического действия. То есть «Оциллококцинум» активирует собственные защитные силы организма, способствуя быстрому уменьшению симптомов ОРВИ (слабость, заложенность носа, боль в горле). Пациентам с ОРВИ часто назначают до шести противовирусных и восстанавливающих препаратов, но если речь идет о детях, то нельзя точно прогнозировать последствия такой терапии. Есть исследования, показывающие, что использование гомеопатических препаратов в комплексных схемах лечения ОРВИ позволяет свести к минимуму обращаемость к антибиотикам без снижения качества лечения.

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