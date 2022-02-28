Второй раз за год оштрафован хозяин рюмочной в Тагиле за нелегальный алкоголь

Второй раз за год оштрафован хозяин рюмочной в Тагиле за нелегальный алкоголь
Второй раз за год оштрафован хозяин рюмочной в Тагиле за нелегальный алкоголь
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Яндекс.Карты
Штраф в 50 тысяч рублей получил хозяин рюмочной на Вагонке в Нижнем Тагиле за продажу контрафактной водки. Это уже второе наказание за подобное преступление в 2022 году этому ИП.

Очередную проверку в рюмочной «Минутка» на улице Орджоникидзе, 18 полицейские вместе с сотрудниками прокуратуры провели 21 октября 2021 года. При визуальном осмотре алкогольной продукции, было выявлено и изъято 37 бутылок водки известной торговой марки с признаками контрафакта.

После проведенных исследований оказалось, что водка не соответствует оригинальной продукции, а компания производитель не заключала договоров на использование своего товарного знака и реализации продукции с тагильским ИП. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила 11,4 тысячи рублей.

Судья не нашел оснований для замены штрафа на предупреждение, так как реализация нелегального алкоголя угрожает жизни и здоровью людей. Предпринимателю был назначен минимальный штраф за незаконное использование чужого товарного знака в сумме 50 тысяч рублей. Изъятая во время рейда водка отправится на уничтожение.

Напомним, в январе 2022 года хозяину рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 уже был назначен штраф в 10 тысяч рублей за продажу нелегального алкоголя без необходимых документов.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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