Выходец из Твери назначен временным начальником ГИБДД Екатеринбурга

Беляков начал службу в ОВД в 1997 году. Он пришел на пост инспектора ППС. До того, как он был переведен в Екатеринбург работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области, пишет Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
За успехи в работе он получил несколько медалей «За отличие в службе» III, II, I степени, нагрудные знаки «За отличие в службе ГИБДД» II, I степени, «За отличную службу в МВД» II степени.
Напомним, ранее стало известно, что ГИБДД Екатеринбурга лишилась замов и руководителей. Бывший глава инспекции Вадим Буйдалин длительное время находится на больничном, но обратно не вернется.