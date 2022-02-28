Выходец из Твери назначен временным начальником ГИБДД Екатеринбурга

Беляков начал службу в ОВД в 1997 году. Он пришел на пост инспектора ППС. До того, как он был переведен в Екатеринбург работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области, пишет Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.