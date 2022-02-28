Выходец из Твери назначен временным начальником ГИБДД Екатеринбурга

Выходец из Твери назначен временным начальником ГИБДД Екатеринбурга

Выходец из Твери назначен временным начальником ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня, 14:11
Общество
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Новый временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД назначен в Екатеринбурге. Им стал подполковник Александр Беляков, возглавлявший ранее полк ДПС.

Беляков начал службу в ОВД в 1997 году. Он пришел на пост инспектора ППС. До того, как он был переведен в Екатеринбург работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области, пишет Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

За успехи в работе он получил несколько медалей «За отличие в службе» III, II, I степени, нагрудные знаки «За отличие в службе ГИБДД» II, I степени, «За отличную службу в МВД» II степени.

Напомним, ранее стало известно, что ГИБДД Екатеринбурга лишилась замов и руководителей. Бывший глава инспекции Вадим Буйдалин длительное время находится на больничном, но обратно не вернется.

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Екатеринбург
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