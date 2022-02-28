За кражу камня на 1,6 млн с Анатольского месторождения тагильчанину грозит до 10 лет

Мужчина обвиняется в краже в особо крупном размере. По версии следствия, он был директором компании и нарушил законодательство, а также договор подряда с другой фирмой на отбор горных пород. Он тайно похитил камень, являющийся государственной собственностью. При этом разрешения на добычу природных ресурсов у директора не было, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемый знал, что в недрах месторождения амбифол-асбеста на Анатольском месторождении есть полезные ископаемые и заключил договор поставки со сторонней компанией. После этого несколько дней в марте 2021 года он организовал сбыт.
В результате он нанес ущерб Свердловской области на сумму более 1,6 миллиона рублей. Дело будет рассмотрено в Ленинском суде Нижнего Тагила. Обвиняемый находится под арестом.