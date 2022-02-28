Застрявшие за границей свердловчане смогут получить помощь от властей

Застрявшие за границей свердловчане смогут получить помощь от властей
Застрявшие за границей свердловчане смогут получить помощь от властей
Сегодня, 01:09ОбществоФото: pixabay
В Свердловской области начала работать горячая линия для тех жителей региона, кто испытывает трудности с перелетом на родину из-за рубежа. Информация о российских туристах будет передана компетентным органам для организации эвакуации.

Жители Екатеринбурга могут звонить сразу по нескольким номерам. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава столицы Урала Алексей Орлов. Помимо этого, работает и общий номер горячей линии для жителей Свердловской области.

Так, получить консультацию для всех свердловских туристов можно по номеру +7 (343) 350-05-25. Жителям Екатеринбурга помимо этого можно звонить и на другой номер, но только с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов — +7 (343) 304-32-12.

По телефону можно не только проконсультироваться, но и оставить свои данные, которые в дальнейшем будут переданы Росавиации, МИД России и Ростуризму, которые ведут эвакуацию россиян.

Напомним, воздушное пространство большинства стран Европы оказалось закрытым для самолетов из РФ из-за конфликта на Донбассе.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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