Банк24.ру: Теперь получить деньги с WebMoney можно за считанные минуты

Шаг первый: в Интернет-банке для частных клиентов делаем себе карту HandyBank. Это доступно каждому, у кого есть обычная карта банка. Выпуск карты бесплатен, сама она виртуальна, а ее номер будет предоставлен менее чем через 32 часа после заказа.

Шаг второй: переводим денежные средства с WebMoney на карту HаndyBank Банка24.ру. Деньги будут доступны моментально, банк комиссий за перевод не взимает.

Шаг третий: снимаем деньги через банкомат, используя обычную карту Банка24.ру, либо оплачиваем Интернет, сотовый, делаем перевод по собственным реквизитам в Интернет-банке для физических лиц. Все это возможно, так как карты HаndyBank выпускаются к обычным карточным счетам.