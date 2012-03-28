Банк24.ру: Теперь получить деньги с WebMoney можно за считанные минуты
У вас возник вопрос, как быстро и с небольшой комиссией получить деньги из WebMoney? Ответ дает Банк24.ру.
Шаг первый: в Интернет-банке для частных клиентов делаем себе карту HandyBank. Это доступно каждому, у кого есть обычная карта банка. Выпуск карты бесплатен, сама она виртуальна, а ее номер будет предоставлен менее чем через 32 часа после заказа.
Шаг второй: переводим денежные средства с WebMoney на карту HаndyBank Банка24.ру. Деньги будут доступны моментально, банк комиссий за перевод не взимает.
Шаг третий: снимаем деньги через банкомат, используя обычную карту Банка24.ру, либо оплачиваем Интернет, сотовый, делаем перевод по собственным реквизитам в Интернет-банке для физических лиц. Все это возможно, так как карты HаndyBank выпускаются к обычным карточным счетам.
Желаем удачных финансовых операций и напоминаем, что с виртуальной картой HаndyBank можно оплачивать товары и услуги в системе HаndyBank, которая работает более чем в 60 городах РФ. Она удобна тем, что платежи за сотовую связь, Интернет, телефонию проводятся моментально и без комиссий.