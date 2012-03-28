Еще один визит замминистра области в Нижний Тагил. Теперь обсуждали здравоохранение

Как известно, с 1 января 2012 года полномочия по охране здоровья граждан перешли на уровень субъектов Российской Федерации. В Свердловской области подготовлен проект закона, регулирующего это направление. Однако на его обсуждение и утверждение может уйти не один месяц. Чтобы эффективно взаимодействовать с медицинскими учреждениями, Валентина Исаева предлагает подписать соответствующее соглашение между администрацией города и министерством здравоохранения.

Глава Нижнего Тагила и замминистра обсудили вопросы передачи в областную собственность недостроенной детской многопрофильной больницы в Гальяно-Горбуновском массиве, запуска в работу нового санпропускника, здание которого также необходимо снимать с баланса муниципалитета. Не терпит отлагательств ремонт фасада поликлиники Демидовской больницы. Постройка представляет собой историческую ценность, и любая ее реконструкция требует долгих согласований с Министерством культуры РФ. У администрации города такой опыт есть: к августу должен быть полностью закончен ремонт бывшего дома купца Копылова. По инициативе Главы города это здание в 2009 году передано редакции газеты Тагильский рабочий. Если область выделит средства на Демидовскую больницу, то город готов взять на себя организационную составляющую.