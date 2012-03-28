ГИБДД в рисунках разъяснила спорные ситуации вокруг нарушений ПДД
28 марта 2012, 06:10ОбществоРОман БОТов
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Российская Госавтоинспекция опубликовала разъяснения спорных ситуаций, возникающих вокруг некоторых нарушений правил дорожного движения. Причем для простоты понимания все пояснения выполнены в виде графических схем, в составлении которых принимал участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин. Напомним, что некоторые штрафы были повышены с 1 января 2012 года, а следующее ужесточение наказания за нарушение ПДД ждет автомобилистов с 1 июля 2012 года.
Например, с лета значительно вырастут штрафы за парковку, в среднем, до 1-1,5 тысячи рублей. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга будут платить по повышенной ставке – до трех тысяч рублей.
Иллюстрация Мотора
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