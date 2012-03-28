Голландский суперкар получил чешуйчатую складную крышу
28 марта 2012, 06:16ОбществоРОман БОТов
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Голландская компания Savage Rivale поделилась подробностями о конструкции складной крыши, которой будет оснащаться модель Roadyacht GTS. Разработчики придумали для нее название «складная телескопическая мульти-панельная крыша» (RTMP), а в ее создании участвовала компания Inalfa Roof Systems, которая успела посотрудничать практически со всеми мировыми автоконцернами. Особенностью конструкции является то, что крыша автомобиля состоит из четырех «чешуек»-панелей, которые закреплены на телескопической направляющей – в сложенном виде они занимают меньше места, чем традиционные схемы с двумя или тремя секциями.
Правда, перспективы появления такой крыши на товарных автомобилях пока неясны: компания Savage Rivale планирует потратить не меньше года на ее испытания и доводку.
Иллюстрация Savage
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