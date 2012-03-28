Клуб «Олени» в Екатеринбурге посетит известный техномузыкант Dino Sabatini

Хэдлайнером события станет известный немецкий техномузыкант, покоривший самые именитые танцполы Европы, - Дино Сабатини. На данный момент Дино является одним из самых успешных и перспективных музыкантов новой волны. Его музыку с любовью приняли все известные лейблы: Prologue, Straboscopic Artefacts, Electtronica Romana, Full Panda иOutis, который принадлежит самому Дино. В разгаре ночи он выступит с DJ-сетом, которого с нетерпением ждут все любители нового, интересного, «качающего» звука.