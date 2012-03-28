Клуб «Олени» в Екатеринбурге посетит известный техномузыкант Dino Sabatini
28 марта 2012, 15:53Общество
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6 апреля в ночном клубе «Олени» в Екатеринбурге состоится вечеринка, посвященная дню рождения известного диджея и продюсера Никиты Забелина.
Хэдлайнером события станет известный немецкий техномузыкант, покоривший самые именитые танцполы Европы, - Дино Сабатини. На данный момент Дино является одним из самых успешных и перспективных музыкантов новой волны. Его музыку с любовью приняли все известные лейблы: Prologue, Straboscopic Artefacts, Electtronica Romana, Full Panda иOutis, который принадлежит самому Дино. В разгаре ночи он выступит с DJ-сетом, которого с нетерпением ждут все любители нового, интересного, «качающего» звука.
Больше о музыканте, клубе и мероприятии можно узнать на страничке события «ВКонтакте».
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