На Уралвагонзаводе изготовлена 20-тысячная цистерна

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, серийное производство цистерн различноймодификации на головном предприятии корпорации «УВЗ» налажено с 1999 года. Сегодня в этом подразделении освоено семь различных моделей этого востребованного вида подвижного состава.

На протяжении многих лет Уралвагонзавод является одним из крупнейших предприятий на рынке СНГ по объемам производства и реализации цистерн. Согласно данным пресс-службы корпорации, по итогам 2011 года завод занимает 27 процентов рынка.

Планируется, что в 2012 году число изготовленных цистерн увеличится. В портфеле заказов на эти изделия крупнейшие игроки отрасли.