На Уралвагонзаводе изготовлена 20-тысячная цистерна
28 марта 2012, 16:17Общество
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20-тысячная цистерна изготовлена в прессово-сварочном цехе Уралвагонзавода. Юбилейной стала цистерна модели 15-150-04, предназначенная для перевозки светлых нефтепродуктов и нефти.
Как сообщили в пресс-службе УВЗ, серийное производство цистерн различноймодификации на головном предприятии корпорации «УВЗ» налажено с 1999 года. Сегодня в этом подразделении освоено семь различных моделей этого востребованного вида подвижного состава.
На протяжении многих лет Уралвагонзавод является одним из крупнейших предприятий на рынке СНГ по объемам производства и реализации цистерн. Согласно данным пресс-службы корпорации, по итогам 2011 года завод занимает 27 процентов рынка.
Планируется, что в 2012 году число изготовленных цистерн увеличится. В портфеле заказов на эти изделия крупнейшие игроки отрасли.
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