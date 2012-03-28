Не идется и не едется - на дорогах гололедица!

Прежде всего, каким бы ни был ваш темп жизни, искренне советуем снизить скорость. Каждый пешеход знает, что такое «упасть, поскользнувшись» - происшествие не из приятных. Однако благо, если «скользкая» неудача настигла вас на тротуаре или на пешеходном переходе! В этом случае вам достанутся лишь ушибленные локти да коленки. Но только представьте масштаб беды, если вы упадете на проезжей части.