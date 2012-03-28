Не идется и не едется - на дорогах гололедица!
28 марта 2012, 11:43ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это наверняка самый странный март в Нижнем Тагиле за последние годы. На несколько взлелеянных надеждами весенних деньков выпали и резкие перепады температур, и снежная каша, и сугробы, и гололед. Последняя напасть, кстати, обещает быть долгой, а потому стоит запастись терпением и некоторыми рекомендациями.
Прежде всего, каким бы ни был ваш темп жизни, искренне советуем снизить скорость. Каждый пешеход знает, что такое «упасть, поскользнувшись» - происшествие не из приятных. Однако благо, если «скользкая» неудача настигла вас на тротуаре или на пешеходном переходе! В этом случае вам достанутся лишь ушибленные локти да коленки. Но только представьте масштаб беды, если вы упадете на проезжей части.
Водителям Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рекомендует быть крайне внимательными. Именно от них зависит, насколько безаварийным будет период гололедицы. Правила поведения на дороге здесь элементарны: соблюдение дистанции, обходиться без резких маневров, а также максимально снизить скорость движения.
© TagilCity, Евгения Таганова
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей