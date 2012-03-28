Не трать деньги на мойку авто! Выиграй ее в конкурсе от «ИНСИС»!
На улице снова снег, который медленно, но верно превращается в грязь, и покрывает ровным и не очень слоем этой грязи наши любимые автомобили. Недавно был на мойке и снова грязный, бюджет на уход за авто неумолимо растет... Хватит это терпеть!
Напиши на своей чумазой машине ИНСИС и выиграй главный приз фотоконкурса - подарочную карту на комплексную мойку автомобиля! Воспользоваться ей вы сможете в любое время, когда будете уверены, что ваша ласточка останется красивой и чистой надолго! На мойке о вашей любимой машине позаботятся профессионалы. Они бережно очистят кузов от пыли и грязи дорог, проведут тщательную уборку в салоне, не оставив и пылинки, протрут стекла и вымоют коврики. И тогда в вашей машине воцарятся чистота и порядок и вы получите еще большее удовольствие от вождения. А обладатель 2 места получит 3G-модем и бесплатный безлимитный интернет на 1 месяц!
У тебя осталось всего несколько дней, голосование продлится до 00:00 31 марта, то есть всю пятницу еще можно будет голосовать, а уже 2 апреля будет известен победитель, который определится после проверки голосов на накрутки.
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