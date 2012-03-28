Новые технологии, новые коллекции.

В сети салонов оптики « Очки для Вас» можно заказать уникальное для России услугу по изготовлению индивидуальных рецептурных линз по дизайнам Rodenstock. Такие очки не просто удобнее и эстетичнее, они принципиально отличаются от всего, что производилось ранее, по технологии предыдущего поколения. Технология Free Form похожа на индивидуальный пошив костюма у портного – готовая оптика точно соответствует персональным параметрам. В любом салоне «Очки для Вас» офтальмолог проведет детальный осмотр и выпишет вам рецепт. Затем консультант поможет выбрать оправу и снимет все необходимые мерки. Расчет персональных данных происходит в Мюнхене на сервере Rodenstock. Обработанные параметры передаются в режиме реального времени на обрабатывающий станок с алмазным резцом немецкой фирмы Schneider, который установлен в Екатеринбурге, где и происходит дальнейшее изготовление индивидуальных линз. И уже через неделю вы сможете смотреть на мир сквозь модные и стильные очки, которые идеально подходят именно вам.