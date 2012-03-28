Новый кроссовер Chevrolet рассекретили раньше времени
28 марта 2012, 06:03ОбществоРОман БОТов
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Первые изображения нового кроссовера Chevrolet просочились в сеть. Они были направлены в европейское патентное ведомство и попали в руки сотрудников французского издания LAutomobile. Автомобиль практически является близнецом родственных моделей Buick Encore и Opel Mokka.
Помимо шильдов он отличается от них формой решетки радиатора, измененными передними фарами и бампером и несколько другой отделкой из хрома. Chevrolet пока не сообщает технических характеристик будущей новинки. Как ожидается, в линейке ее моторов окажутся бензиновые 1,6-литровый мощностью 113 л.с. и 1,4-литровый турбо мощностью 138 л.с., а также дизельный 1,7-литровый мощностью 128 л.с. В продаже новый кроссовер появится, вероятно, в следующем году.
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