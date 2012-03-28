Посещение социальных сетей в рабочее время делает людей счастливее

По словам Райса, зачастую сотрудники AT Kearney работают по двенадцать часов в день, и для них социальные сети - это «возможность вырваться в реальность, пообщаться с семьей и друзьями». Кевин Райс отмечает, что именно поэтому в его компании разрешен доступ к Facebook. «Все имеют право и на работу, и на личную жизнь», - подчеркивает он.