Посещение социальных сетей в рабочее время делает людей счастливее
28 марта 2012, 10:36ОбществоВалерия Лошкарева
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Возможность зайти в рабочее время в социальные сети делает сотрудников компании счастливее. Об этом говорится в заявлении Кевина Райса, топ-менеджера в консалтинговой фирме AT Kearney.
По словам Райса, зачастую сотрудники AT Kearney работают по двенадцать часов в день, и для них социальные сети - это «возможность вырваться в реальность, пообщаться с семьей и друзьями». Кевин Райс отмечает, что именно поэтому в его компании разрешен доступ к Facebook. «Все имеют право и на работу, и на личную жизнь», - подчеркивает он.
Согласно данным исследовательской компании Gartner, в 2010 году примерно половина крупных компаний в мире блокировали возможность посещения Facebook для своих сотрудников.
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