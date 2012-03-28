Строительный двор приглашает всех на конкурс каменщиков

Дата и время проведения конкурса: 15:00 24 мая

Место:ул. Черноисточинское шоссе, 64В

Чтобы подать заявку на участие, необходимо лично подойти в любой из магазинов розничной сети «Строительный двор»(ул. Черноисточинское шоссе, 64В, ул. Кушвинская, 6) и заполнить анкету. Заявки принимаются до 20 мая. Из мастеров, подавших заявку, жюри конкурса отбирает 5 участников.

24 мая участники, прошедшие отбор, должны будут за 50 минут выложить кирпичную стену по заданному рисунку. Всем каменщикам предоставляются для работы одинаковые материалы и инструменты. По окончании отведенного времени жюри выберет победителей. Критерии оценки – скорость, качество исполнения, экономичность затрат материалов.

Призы победителям: