«Тойота» покажет в Нью-Йорке новый «Авалон»
28 марта 2012, 06:07ОбществоРОман БОТов
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Компания Toyota распространила иллюстрацию-тизер нового седана, премьера которого состоится в начале апреля на автошоу в Нью-Йорке. По предварительным сведениям, это будет преемник модели Avalon – флагмана «Тойоты» на североамериканском рынке. Пятиметровый «Авалон», построенный на растянутой платформе Toyota Camry, наиболее успешно продавался в начале двухтысячных и расходился тиражом более 100 тысяч машин в год.
Однако к 2011 году спрос на эту модель упал втрое – до 29 тысяч автомобилей. Новый Avalon, как ожидается, будет выглядеть более спортивно и, судя по тизеру, получит кузов типа «фастбэк» с сильно заваленной задней стойкой кузова. Никаких других подробностей об этой новинке пока нет. Отметим, что в Нью-Йорке ожидается премьера еще одной модели, построенной на шасси Camry – седана Lexus ES следующего поколения.
Иллюстрация Тойоты
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