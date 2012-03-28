«Тойота» покажет в Нью-Йорке новый «Авалон»

Однако к 2011 году спрос на эту модель упал втрое – до 29 тысяч автомобилей. Новый Avalon, как ожидается, будет выглядеть более спортивно и, судя по тизеру, получит кузов типа «фастбэк» с сильно заваленной задней стойкой кузова. Никаких других подробностей об этой новинке пока нет. Отметим, что в Нью-Йорке ожидается премьера еще одной модели, построенной на шасси Camry – седана Lexus ES следующего поколения.