В Нижнем Тагиле подвели итоги призывной кампании 2011 года

По представленной на совещании информации, задание по осеннему призывубыло выполнено полностью, призвано 346 человек. Среди тех, кто получилотсрочку от службы в армии, преобладают молодые люди, имеющие проблемысо здоровьем.

Ожидается, что плановые цифры по призыву тагильчан в 2012 году станутизвестны завтра, на инструкторско-методическом сборе, который пройдет вЕкатеринбурге.

На совещании было отмечено, что с 1 января по 31 марта осуществляетсяпервоначальная постановка граждан 1995 года рождения на воинский учет.

Темой обсуждения на совещании стали проблемы взаимодействия военкомата имежмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по розыскулиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Глава города Валентина Исаева подняла вопрос повышения уровня воспитательной работы среди молодежи.

Уровень работы с молодежью призывного возраста необходимо повышать иформировать уважительное отношение к воинской службе, это задача преждевсего управления образования сказала Валентина Исаева.

Предприятиям города необходимо возрождать традицию торжественныхпроводов призывников в армию, поддерживать связь с той воинской частью,где проходят службу их бывшие работники. Глава города предложилапровести городское мероприятие - проводы в армию тагильчан-призывников.Идея проведения праздника будет рассмотрена на заседании Совета по деламмолодежи при главе города, добавила Валентина Исаева.