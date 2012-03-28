Завтра определятся лучшие студенты Нижнетагильского института филологии и массовых коммуникаций
28 марта 2012, 18:59ОбществоВалерия Лошкарева
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29 марта в Институте филологии и массовых коммуникаций, НТГСПА, пройдет вручение премии «Золотой карандаш».
Оно состоится в рамках филологической ассамблеи, которая проходит в ученом заведении пятый год подряд. «Золотой карандаш» выявит лучших студентов института по восьми номинациям, среди которых: спорт, научная деятельность, чтение литературных произведений, сочинительство, лидерство, вокал, танцы и отличная учеба.
Как отмечает заместитель директора института филологии и массовых коммуникаций НТГСПА Елена Полюгова, цель конкурса – не просто выявить лучших в своей области, но и показать всем студентам, что можно и нужно одновременно успевать и хорошо учиться, и добиваться успехов в другом русле.
Все победители получат статуэтку в виде золотого карандаша, такую, как на фото.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru
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