Завтра определятся лучшие студенты Нижнетагильского института филологии и массовых коммуникаций

Оно состоится в рамках филологической ассамблеи, которая проходит в ученом заведении пятый год подряд. «Золотой карандаш» выявит лучших студентов института по восьми номинациям, среди которых: спорт, научная деятельность, чтение литературных произведений, сочинительство, лидерство, вокал, танцы и отличная учеба.

Как отмечает заместитель директора института филологии и массовых коммуникаций НТГСПА Елена Полюгова, цель конкурса – не просто выявить лучших в своей области, но и показать всем студентам, что можно и нужно одновременно успевать и хорошо учиться, и добиваться успехов в другом русле.