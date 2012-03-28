«Золотой петушок» часть 2, день третий. «Шанс»

На этот раз испытывали судьбу 20 юношей и девушек, среди которых былипредставители Болгарии (Йордан Марков), Казахстана (Ернар Садирбаев),Башкирии, Удмуртии, городов России и конечно же Нижнего Тагила.Вернулись на конкурс Кристина Басуева, в прошлом году завоевавшая дипломII степени, и Асмик Арутюнян.

Конечно, более старшие участники блистали во всей красе, и обычномузрителю сложно было определить, кто же станет первым, но результатов непришлось долго ждать. Уже после небольшой развлекательной программыгостей жюри объявили результаты.

На «Петушке» я около 13 лет, и почему то выше II премии ни разу неподнималась, в «Шанс» же пришла второй раз. Когда мне вручили гранд, ябыла конечно рада, но со всей внимательностью следила, как у жюри таютдипломы: третье место, второе, первое.. Стою и думаю: «Ну неужели я? Этопросто не может быть!». Теперь передо мной стоит диллема. Пытаюсьвыбрать между вокалом и скрипкой, и все время метаюсь. Беру в рукискрипку и думаю, что вот оно решение. В руках микрофон - сразу склоняюськ вокалу рассказала Ася.