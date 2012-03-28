«Золотой петушок» часть 2, день третий. «Шанс»
В этот год уже четвертый раз проводится конкурс в конкурсе. Первые 2 года «Шанс» был всего лишь внеконкурсной номинацией, в которой принимали участие вокалисты старше 16 лет, целью которых было получение гранда на внеконкурсное обучение в каком-либо музыкальном ВУЗе страны (обычно гранды предоставляют представители учебных заведений, по совместительству члены жюри). Самый вожделенный конечно же МИСИ (Московский институт современного искусства).
На этот раз испытывали судьбу 20 юношей и девушек, среди которых былипредставители Болгарии (Йордан Марков), Казахстана (Ернар Садирбаев),Башкирии, Удмуртии, городов России и конечно же Нижнего Тагила.Вернулись на конкурс Кристина Басуева, в прошлом году завоевавшая дипломII степени, и Асмик Арутюнян.
Конечно, более старшие участники блистали во всей красе, и обычномузрителю сложно было определить, кто же станет первым, но результатов непришлось долго ждать. Уже после небольшой развлекательной программыгостей жюри объявили результаты.
Лауреатами III степени стали:
Татьяна ИВАНОВА г.Канск, Россия
Елена СОЗЫКИНА г.Глазов, Удмуртия
Мария ПОПОВА г. Нижний Тагил, Россия (УрГПУ)
Второй премии удостоились:
Влад ЮРЕВИЧ г.Челябинск, Россия
Екатерина ГАНЗЕН г. Нижний Тагил, Россия (ТГАКИ)
Сергей ПЕРМЯКОВ г.Екатеринбург, Россия (ТГАКИ)
Первое место заняли:
Йордан МАРКОВ г.Силистра, Болгария
Антон ЯГОВИТИН г.Шадринск, Россия (МИСИ)
Ернар САДИРБАЕВ, Казахстан
Спец призом отметили
Валерия ПЕТРОВА г.Екатеринбург, Россия (МИСИ)
Так же гранды получили:
Маргарита КИСЕЛЕВА г.Красноуральск, Россия (МИСИ)
Анна ДУВАНОВА г.Екатеринбург, Россия (МИСИ)
Татьяна ГАЛЯУТДИНОВА г.Нефтекамск, Башкирия ((МИСИ)
Елена СЛЮСАРЧУК г. Нижний Тагил, Россия (ТГАКИ)
Евгения ЕВДОКИМОВА г. Нижний Тагил, Россия (МИСИ)
Анна ПШЕНИЧНИКОВА Нижний Тагил, Россия (МИСИ)
И наконец Гран-при четвертого конкурса «Шанс» получила Асмик Арутюнян изНижнего Тагила. В качестве приза тагильчанка получила все тот же грандна внеконкурсное зачисление в МИСИ с аж 20% скидкой на оплату обучения.
Ася является воспитанницей студии ДЮМА (Детско-юношеский музыкальный альянс), базирующегося в ДК «Юбилейный».
На «Петушке» я около 13 лет, и почему то выше II премии ни разу неподнималась, в «Шанс» же пришла второй раз. Когда мне вручили гранд, ябыла конечно рада, но со всей внимательностью следила, как у жюри таютдипломы: третье место, второе, первое.. Стою и думаю: «Ну неужели я? Этопросто не может быть!». Теперь передо мной стоит диллема. Пытаюсьвыбрать между вокалом и скрипкой, и все время метаюсь. Беру в рукискрипку и думаю, что вот оно решение. В руках микрофон - сразу склоняюськ вокалу рассказала Ася.
© Ирина Королькова