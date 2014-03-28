Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса «Дудл для Google»

Чтобы все это произошло, 7-летней Марии Мироновой и 17-летней Анастасии Воронцовой осталось всего лишь победить в финале всероссийского конкурса «Дудл для Google».

Google Doodle — отличающиеся от стандартного логотипы поисковой системы, посвященные событию, празднику, годовщине, юбилею. Они бывают глобальными и отражаются на всех доменах google, и локальными, предназначенными для отдельных государств.

«Дудл для Google» — детский конкурс, который компания проводит уже несколько лет. Победители определяются путем народного интернет-голосования в трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. Определение лучшего «Дудла для Google» 2014 года начинается сегодня. Из девяти тысяч работ на тему «Мое путешествие в космос» жюри отобрало 30 полуфиналистов. Теперь пользователи могут отдать свой голос за понравившиеся логотипы на специальной странице конкурса. Голосование, по итогам которого определятся трое финалистов, завершится 31 марта.