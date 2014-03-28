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Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса «Дудл для Google»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса «Дудл для Google»

28 марта 2014, 15:40Обществоpract@tagilcity.ru
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