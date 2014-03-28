Две школьницы из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса «Дудл для Google»
Две школьницы из Нижнего Тагила могут не только завоевать славу своему городу, компьютерный класс для своих школ, но и показать родителям штаб-квартиру.
Чтобы все это произошло, 7-летней Марии Мироновой и 17-летней Анастасии Воронцовой осталось всего лишь победить в финале всероссийского конкурса «Дудл для Google».
Google Doodle — отличающиеся от стандартного логотипы поисковой системы, посвященные событию, празднику, годовщине, юбилею. Они бывают глобальными и отражаются на всех доменах google, и локальными, предназначенными для отдельных государств.
«Дудл для Google» — детский конкурс, который компания проводит уже несколько лет. Победители определяются путем народного интернет-голосования в трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. Определение лучшего «Дудла для Google» 2014 года начинается сегодня. Из девяти тысяч работ на тему «Мое путешествие в космос» жюри отобрало 30 полуфиналистов. Теперь пользователи могут отдать свой голос за понравившиеся логотипы на специальной странице конкурса. Голосование, по итогам которого определятся трое финалистов, завершится 31 марта.
Анастасия Воронцова, 17 лет, Нижний Тагил
Мария Миронова, 7 лет, Нижний Тагил
Анастасия Годунова, Москва
Анастасия Камышева, Кемерово
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