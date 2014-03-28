Фотостудия Фотолайф (Fotolife) приглашает посетить стенд на свадебной выставке «Ах эта свадьба»
28 марта 2014, 11:20ОбществоДарья Карелина
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Свадьба — это самый счастливый, волнительный и трогательный день вашей жизни. В этот день все - начиная от прически невесты и заканчивая сервировкой праздничного стола - должно быть идеально.
Свадьба — это самый счастливый, волнительный и трогательный день вашей жизни. В этот день все - начиная от прически невесты и заканчивая сервировкой праздничного стола - должно быть идеально. А главное - идеальными должны быть свадебные фотографии, ведь именно на них будут запечатлены самые дорогие и радостные моменты.
Свадебная выставка пройдет 30 марта в ДК НТМК с 11.00 до 19.00. Все это время мы с радостью ответим на все ваши вопросы. А так же все парочки смогут совершенно бесплатно сфотографироваться на романтичном фоне и получат свои снимки в виде магнитов.
Приходите на выставку и вы получите дополнительную скидку на Свадебную съемку и фотосесиию Love Story.
Ждем вас в гости.
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