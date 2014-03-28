Гран-при Малайзии выиграл Льюис Хэмилтон

Немец после двух этапов возглавляет чемпионат. Хэмилтон располагается на второй строчке.

«Топ-3» в Малайзии замкнул Себастьян Феттель. Пилот Red Bull стартовал со второй позиции, но уже к первому повороту выпустил вперед Росберга. Помимо этого, после старта четырехкратного чемпиона обогнал и его партнер Дэниэл Риккардо, но еще до первой волны пит-стопов немец прошел напарника. Ближе к финишу австралиец откатился в конец пелотона: механики не закрутили левое переднее колесо на машине Риккардо, из-за чего он вернулся на трассу в круге позади Алонсо, хотя до остановки боролся с испанцем за позицию.

Россиянин Даниил Квят в Малайзии стал десятым. Его напарник – Жан-Эрик Вернь, некоторое время боролся в очковой зоне, но уже в начале гонки был вынужден заехать на пит-стоп, после чего отыграть позиции он не смог. В результате француз сошел с дистанции на 20 круге.

В итоговый протокол Гран-при Малайзии попали 15 пилотов. Последнюю строчку занимает Макс Чилтон. В одном круге с лидером гонку завершили лишь восемь гонщиков.