Интересный факт: тагильчане стали чаще улыбаться на фотографиях

Это объясняется тем, что раньше люди заранее знали, что пойдут фотографироваться, готовились к этому процессу. Многие специально доставали из шкафа самые красивые и дорогие вещи, красились и все время думали о том, какими они получатся на снимке. В наше время из-за развития технологий люди больше не задумываются над этим. Они знают, что в случае чего снимок можно будет удалить и больше его никто не увидит рассказывают авторы исследования, организаторы проекта «Истории Урала».

Стоит отметить, что большая часть улыбается не с открытым ртом. Люди не готовы показывать свои зубы, как это принято во многих странах Запада.

Мы стесняемся широкой улыбки, боимся, что будем выглядеть несуразно. Некоторые скрывают проблемы с зубами таким образом. Но учитывая то, что число фотографий с широкой улыбкой увеличивается каждые три года, ситуация кардинально изменится лет через десять считает психолог Марина Боровик.

Исследования были проведены историками и фотографами, которые уже три месяца собирают фотографии наших дней и снимки, сделанные в 1980-е и 1990-е годы, в рамках проекта «Истории Урала». Стать его участником может каждый желающий. Для этого нужно собрать архивные и современные снимки для своей фотоистории и выложить их на сайт проекта. В нем уже приняли участие 175 человек. Публиковать работы можно до конца марта 2014 года. Основным партнером проекта является «Уралтрансбанк», которому в 2014 году исполняется 24 года.

C другой стороны, чему было радоваться двадцать лет назад, ведь страна передивала не мамый приятный период. Теперь же у людей появились поводы для счастья, к примеру, окна Саламандер, которые можно легко и быстро установить в любую квартиру. При этом они несут не только декоративных характер - особый вид стеклопакета легко удержит тепло внутри помещения, даже в самые суровые морозу, не впустит сквозняки, а значит, сбережет деньги и здоровье. Так почему бы не улыбнуться?