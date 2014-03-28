«Лучший по профессии»: в Нижнем Тагиле определили лучшего участкового (ФОТО)

Такие конкурсы проводятся, в первую очередь, с целью повышения заинтересованности самих сотрудников в изучении и распространении передового опыта, в совершенствовании профессионализма участковых уполномоченных.

Несмотря на большое количество участников, первое место только одно, поэтому, независимо от результата, не останавливайтесь на достигнутом. Желаю всем конкурсантам победы, в первую очередь - над собой! -- открыла конкурс старший участковый группы зонального контроля майор полиции Наталья Самарджева.

Всего в конкурсе принял участие 21 человек. В пресс-службе МВД рассказывают, что всё началось со служебной подготовки, где проверялись теоретические знания (Уголовный, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, ведомственные приказы МВД России). Кроме того, конкурсанты отвечали на вопросы об оперативно-служебной деятельности и о первой доврачебной помощи.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

На втором этапе конкурсанты сдавали нормативы по физической подготовке – подтягивание, челночный бег, приемы самбо. Завершились соревнования стрельбой из табельного оружия, однако, перед выходом на старт участники разирали-собирали пистолет.

По сумме набранных баллов призовые места распределились следующим образом: третье место занял участковый уполномоченный отдела полиции № 18 капитан Руслан Салимов, с небольшим отрывом второе место - у участкового отдела полиции № 21 майора Антона Панова. Сильнейшим стал и получил звание «Лучший по профессии» в профессиональном конкурсе ММУ МВД России «Нижнетагильское» старший участковый уполномоченный отделения полиции № 1 старший лейтенант Александр Ведерников. Он и будет участвовать во втором, уже областном этапе ведомственного конкурса.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Все участники конкурса продемонстрировали хороший уровень профессиональных навыков, они показали и доказали, что в целом участковые уполномоченные полиции готовы к выполнению возложенных на них служебных обязанностей подполковник полиции Владимир Пилипчук, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ММУ МВД России.