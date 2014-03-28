Приехали в Канны за покупками? Вам сюда

Именно поэтому, следует знать о нескольких отелях, если вы решили отправиться в Канны.

Hotel Colette является довольно известным отелем, основным преимуществом которого можно назвать его расположение практически в центре. От данного места возможно легко добраться до всяческих интересных достопримечательностей, исторических мест и, конечно же, пляжей. Недалеко от самой гостиницы есть железнодорожная станция. От аэропорта Ниццы до станции поездка займет всего полчаса, а на такси это всего лишь двадцать минут.

Если прогуляться улицей Фош, возможно выйти на Антиб – данная улица считается основной торговой артерией города. Прогулявшись еще дальше, вы выйдете на Круазет – улицу с огромным количеством всяческих бутиков и магазинов. В них можно найти практически все, что угодно. Однако считается, что совершать покупки в Каннах, конечно же, приятно, но немного дороговато.

Но можно также отыскать Мейнадьё – на этой улице также расположено большое количество магазинов, однако цены в нем более приемлемые.

Недалеко от гостиницы можно найти кинотеатр Olympia и провести в нем отличный вечер. Очень легко найти вблизи неплохой ресторан или кафе. Наименьшая стоимость проживания в данном отеле составляет семьдесят пять евро.

Best Western Le Patio des Artistes является отелем, расположенным в торговом районе Канн. Сюда очень легко можно добраться от Центрального ж/д вокзала, размещенного возле гостиницы на расстоянии нескольких сотен метров. Аэропорт Мандельё расположен в пяти километрах от отеля.

Все любители и в особенности любительницы шопинга сумеют оценить удачное место отеля, ведь он размещен прямо возле популярных торговых улиц. Бульвар Круазет, вернее бутики и магазины, которые есть на нем, обязательно порадуют Вас своей высококачественной косметикой, эксклюзивной одеждой от известных дизайнеров и изысканной парфюмерией.

Возле отеля есть также несколько известных торговых центров, среди которых можно выделить Lacoste Boutique, бутики Morgan и Chanel. Множество интересных сувенирчиков можно приобрести в магазинах, расположенных на улице Мейнадье.